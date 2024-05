Edificio in comodato d'uso gratuito per il sociale

Pubblico e terzo settore a braccetto. Ancora una volta, in nome della promozione della disabilità e del sostegno concreto a chi in questa condizione si trova. Il Comune di Arluno intende concedere in comodato d'uso gratuito un edificio di sua proprietà situato in via 8 ottobre 2001 proprio con lo scopo di sostenere nelle loro necessità primarie i diversamente abili.