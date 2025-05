Personale per il centro Beslan

Arluno e Vanzago uniscono le forze per individuare personale medico - sanitario che operi all'interno del centro Beslan.

Insieme. Per garantire un'efficace assistenza sanitaria ai residenti delle frazioni di Rogorotto e Mantegazza. Arluno e Vanzago uniscono le forze per individuare personale medico - sanitario che operi all'interno del centro Beslan. "Il nostro intento è di offrire alla cittadinanza un servizio di primaria rilevanza - spiega il sindaco arlunese Alfio Colombo - abbiamo volentieri messo a disposizione questo locale per questa finalità". Sulla stessa lunghezza d'onda il primo cittadino di Vanzago Lorenzo Musante: "faremo un bando - spiega - per poter affittare a personale medico professionale lo spazio all'interno del centro civico per poter servire in modo ottimale i cittadini delle frazioni di Rogorotto e Mantegazza, si tratta di un'operazione che andrà a valorizzare ulteriormente il centro civico e a dare valore aggiunto alla presenza della Farmacia".

