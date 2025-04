Una casa per due

L'immobile è stato ristrutturato grazie alla disponibilità di fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza: ora ospita due persone disabili di Arluno e Magenta.

Una di Arluno, l'altra di Magenta. Sono le due persone alle prese con disabilità destinatarie di un'abitazione inaugurata l'altro giorno in via 8 Ottobre ad Arluno. L'immobile è stato ristrutturato grazie alla disponibilità di fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'operazione è stata portata avanti nell'ambito del Piano di zona del Magentino. "Altre esperienze analoghe - ha detto con soddisfazione in una nota il sindaco Alfio Colombo - proseguiranno anche nei comuni a noi vicini e che fanno parte del Piano di zona". Un'iniziativa di largo respiro sociale che mira a venire incontro alle persone in condizioni di fragilità nella direzione di promuovere in modo sempre più marcato la loro autonomia.

