Musica, giochi, murales e convivialità saranno lo sfondo della giornata realizzata nell'ambito della #MilanoCivilWeek. Quest'anno, con il tema #leuropasiamonoi la Milano Civil Week invita tutti a contribuire a un’Europa inclusiva e resiliente.

"Mi prendo cura". E' un vero e proprio sistema di vita, più che un insieme di momenti aggregativi, quello proposto dal comune di Arluno al parco Toti per domenica 11 maggio. Si partirà alle 11 con la realizzazione di un murales collettivo lungo la pista ciclabile di via Mazzini. Alle 14.30 partiranno i banchetti delle associazioni e l'organizzazione di una serie di attività rivolte a bambini, famiglie e cittadini. Alle 17 i promotori dell'iniziativa offriranno un angolo merenda. Per tutta la giornata si potranno anche gustare intermezzi musicali e sarà in funzione un punto ristoro.

