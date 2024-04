Buscate-Magnago: volontari... di pulizia

Dice quel vecchio detto “L’unione fa la forza”, ma in questo caso fa anche e soprattutto “pulizia”. Sì, perché da Buscate a Magnago e Bienate ecco una ventina di volontari (tra il circolo buscatese di Legambiente e il gruppo ‘Puliamo Insieme’, fianco a fianco, appunto per ripulire i boschi e le aree verdi del territorio dai rifiuti abbandonati.

Dice quel vecchio detto “L’unione fa la forza”, ma in questo caso fa anche e soprattutto “pulizia”. Sì, perché da Buscate a Magnago e Bienate ecco una ventina di volontari (tra il circolo buscatese di Legambiente e il gruppo ‘Puliamo Insieme’, fianco a fianco, appunto per ripulire i boschi e le aree verdi del territorio dai rifiuti abbandonati. Un importante e fondamentale attività, che ha visto i presenti riempire ben due mezzi di immondizia di vario genere e tipo. Un primo tassello, alla fine, di una collaborazione intercomunale che si spera possa proseguire pure in futuro, magari non solo tra Buscate e Magnago, bensì con altri Comuni attorno e realtà.

