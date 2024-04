Fonte di cultura, ma anche occasione di evasione. Il libro sarà il protagonista di un'iniziativa organizzata per martedì 23 aprile dalle 17 alle 18.30 al parco Crivelli, situato alle spalle della biblioteca comunale di via Brisa a Parabiago, intitolata appunto "Ti dono un libro".

Fonte di cultura, ma anche occasione di evasione. Il libro sarà il protagonista di un'iniziativa organizzata per martedì 23 aprile dalle 17 alle 18.30 al parco Crivelli, situato alle spalle della biblioteca comunale di via Brisa a Parabiago, intitolata appunto "Ti dono un libro". "La biblioteca - spiega il Comune - regalerà un libro a scatola chiusa ai cittadini che si recheranno presso il gazebo, un dono per condividere parole ed emozioni, un'iniziativa per promuovere la lettura in modo diverso dai soliti mercatini di libri usati". Chi vorrà partecipare all'iniziativa dovrà scegliere un libro confezionato, di cui sarà indicato se destinato a una popolazione di ragazzi o di adulti.

