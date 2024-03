Aspettando la 'BiciPace'

Tre appuntamenti e, poi, la 40^ edizione della 'BiciPace'. Aspettando, appunto, l'importante iniziativa, ecco una serie di appuntamenti di avvicinamento.

Tre appuntamenti e, poi, la 40^ edizione della 'BiciPace'. Aspettando, appunto, l'importante iniziativa che richiama ogni volta gente praticamente da ogni parte, ecco che sono in programma una serie di altri appuntamenti, come si dice, di avvicinamento alla manifestazione vera e propria. Si comincia, allora, il 4 aprile alle 21 a Santo Stefano Ticino, nella sala degli Archi, con la presentazione del libro 'Biciclette Partigiane' di Sergio Giuntini, storico dello sport (20 storie di ciclismo e Resistenza; in collaborazione con ANPI Santo Stefano Ticino); quindi, il 12 aprile in Villa Rusconi a Castano, sempre alle 21 (con il patrocinio del Comune), toccherà al libro della scrittrice Simona Baldelli 'Alfonsina e la strada' (storia e avventura dell'unica donna al Giro d'Italia del 1924). Infine, il 19 aprile, alle 21, all'oratorio Santo Stefano di Parabiago, il circolo Legambiente cittadino, con il supporto della Comunità Pastorale 'S. Ambrogio', organizza 'Comunità di energie rinnovabili' (che cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile? Chi partecipa? Quali sono i benefici?'; relatore Chiara Brogi, progetti CER e Comunicazione). E, poi, domenica 26 maggio tutti in sella, appunto per la 40^ 'BiciPace'.

