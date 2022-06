'Dialogando' a Parabiago

Cinque nomi di rilievo del giornalismo e della letteratura e un ventaglio di temi importanti sul tappeto. Decolla a Parabiago a partire da giovedì 30 giugno la rassegna letteraria 'Dialogando'.

Cinque nomi di rilievo del giornalismo e della letteratura e un ventaglio di temi importanti sul tappeto. Decolla a Parabiago a partire da giovedì 30 giugno la rassegna letteraria 'Dialogando'. Giovedì 30 giugno alle 21, al Parco Corvini di via Santa Maria come tutti gli altri appuntamenti, Danilo Sacco parlerà del suo libro 'Siamo tutti complottisti' con Federico Novella in veste di moderatore. Giovedì 7 luglio Daniela Missaglia presenterà il suo volume 'Un colpevole silenzio' con la moderazione di Manuela Porta. Giovedì 14 sarà la volta di Mario Giordano con il suo libro 'Tromboni' insieme con il collega Claudio Brachino. 'I predatori tra noi, soldi, droga, stupro, la deriva barbarica degli Italiani' sarà, invece, l'argomento affrontato da Gianluigi Nuzzi giovedì 21 luglio con Carolina Sardelli nelle vesti di moderatrice. Chiuderà giovedì 28 luglio il noto conduttore televisivo Paolo Del Debbio che, con Claudio Brachino, parlerà delle 'Dieci cose che ho imparato nella vita'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!