Laura Fusaro porta Pio Rame a Parabiago

'Al principio ci fu Pio Rame' di Laura Fusaro arriva a Parabiago. Appuntamento il 29 febbraio. Un incontro tra storia e ricordi.

Tutto nacque circa 170 anni fa a Castano Primo. Pio Rame ebbe l'intuizione di fondare una compagnia teatrale di giro che sarebbe divenuta molto popolare, e non solo sul territorio dell'Altomilanese. La storia ha appassionato la scrittrice Laura Fusaro che ha avviato un'ampia operazione di studio,e documentazione e l'ha poi fatta confluire nel volume "Al principio ci fu Pio Rame". Se ne parlerà a Parabiago in un incontro in programma giovedì 29 febbraio alle 20.30 nella sala teatro della biblioteca civica. L'appuntamento si propone di essere, come evidenziano gli organizzatori, "Un viaggio familiare tra storia, teatro, arte e territorio". La serata sarà moderata da Clara Pastori.

