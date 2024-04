Nell’ambito del cartellone BA Musica, dopo i successi di fine febbraio, torna il festival BA Classica organizzato dall’Associazione Musicale G. Rossini con due appuntamenti “OFF”, in programma il 18 e il 19 aprile alle ore 20.30 in Villa Ottolini-Tosi, in via Volta 4.

I "dialoghi musicali" sono, in questa occasione, a cura di due giovani talenti della musica classica: Philipp Lynov, vincitore del 1° premio al V° concorso internazionale di pianoforte a Takamatsu, in Giappone, e Matteo Borga, vincitore del premio nazionale delle Arti 2023 nella categoria trombone, cha sarà accompagnato dal pianista Roberto Bottini.

L’ingresso ai concerti è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

