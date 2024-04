Magliette, felpe, cappellini, sciarpe e molto altro... tutto rigorosamente rosa. Già rosa, proprio il colore, da una parte della caminata che partita da piazza Sant’Ambrogio, nel cuore di Vanzaghello, è arrivata in via Mozart, dall’altra come quella panchina che qui è stata inaugurata.

Magliette, felpe, cappellini, sciarpe e molto altro... tutto rigorosamente rosa. Già rosa, proprio il colore, da una parte della caminata che partita da piazza Sant’Ambrogio, nel cuore di Vanzaghello, è arrivata in via Mozart, dall’altra come quella panchina che qui è stata inaugurata “Innanzitutto a ricordo di chi, purtroppo, non c’è più - spiega Antonella Zanco Bona , dell’associazione ‘Cuore di Donna’ - quindi quale simbolo dell’importanza della prevenzione al tumore al seno. E’ fondamentale, infatti, veicolare il messaggio tra la cittadinanza e anche iniziative come queste, allora, aiutano e tanto”. Tutti uniti, insomma, Amministrazione comunale, associazioni, realtà commerciali e produttive del paese e del territorio e cittadini. “Come ‘Cuore di Donna’ sono diverse le iniziative e i servizi che negli anni abbiamo organizzato - continua - Il nostro obiettivo principale e primario è appunto la prevenzione e in questa direzione ci siamo mossi e ci stiamo muovendo. Tenete conto, ad esempio, che dal 2018 ad oggi si è riusciti a far visitare all’incirca 900 donne. Sottoporsi ai controlli, alla fine, lo ripeto è essenziale, in quanto il canco, purtroppo, riguarda chiunque, persone adulte, ma anche giovani”.

TUTTI IN ROSA PER LA PREVENZIONE



