Camminare per conoscere e prevenire. Appuntamento, allora, domenica 16 marzo con “Camminando in Rosa a Vanzaghello”, appunto una camminata ludico motoria, organizzata dal Comune insieme all’Associazione “Cuore di Donna”. Alle 10.45 ritrovo in piazza Sant’Ambrogio e da qui si partirà alle 11.15 per poi tornare di nuovo in piazza. E all’arrivo, rinfresco offerto da caffetteria e pasticceria Pariani.

Iscrizioni: presso la biblioteca (via Matteotti); 5 euro da corrispondere la stessa mattina allo stand di “Cuore di Donna”. In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato al 30 marzo.

