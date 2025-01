Giocare, farlo insieme e per fare del bene. Tutti al Centro Anziani di Vanzaghello, nel pomeriggio di domenica scorsa (5 gennaio) per la tombolata benefica.

Giocare, farlo insieme e per fare del bene. Tutti al Centro Anziani di Vanzaghello, nel pomeriggio di domenica scorsa (5 gennaio) per la tombolata benefica organizzata dall’associazione ‘Cuore di Donna’. Un appuntamento per ritrovarsi e stare in compagnia, con il ricavato che andrà adesso a sostenere le attività e i percorsi di prevenzione per la salute appunto di ‘Cuore di Donna’. E ovviamente non poteva mancare la befana.

