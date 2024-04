I genitori leggono, i bambini ascoltano. Ognuno nella propria lingua. In una festa di multietnia e di integrazione. Avverrà a Villa Cortrese dove, venerdì 19 e sabato 20 aprile, sarà aperta ai genitori la mostra itinerante 'Mamma Lingua' volta alla valorizzazione della lingua madre.

I genitori leggono, i bambini ascoltano. Ognuno nella propria lingua. In una festa di multietnia e di integrazione. Avverrà a Villa Cortrese dove, venerdì 19 e sabato 20 aprile, sarà aperta ai genitori la mostra itinerante 'Mamma Lingua' volta alla valorizzazione della lingua madre. L'iniziativa è riservata alle famiglie con bambini di età compresa tra zero e sei anni. "Sarà possibile - spiegano gli organizzatori dell'appuntamento in programma alla biblioteca Dante Galeazzi - visitare la mostra, visionare e prendere a prestito tutti i libri, nella consapevolezza che tutti i bambini hanno bisogno di storie per immaginare, ricordare, crescere". I genitori potranno quindi prendere un libro di qualunque argomento e leggerlo ai piccoli di ogni lingua. "I libri della collezione - spiega il comune in una nota- sono principalmente in albanese, arabo, cinese, francese, inglese, rumeno e spagnolo, Mamma Lingua è un'occasione per fare scoprire ai bambini italiani che esistono lingue differenti dalla propria, affinchè si sentano cittadini del mondo e, al tempo stesso, è un'opportunità per valorizzare la lingua madre dei bambini con genitori stranieri che a volte si sentono quasi "in imbararzzo" a impiegarla".

