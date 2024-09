Un week end di festa per celebrare insieme i primi novant'anni di Oratorio.

Novant'anni al servizio dei ragazzi. Della loro voglia di crescere, giocare, aggregarsi. E' un anniversario di tutto riguardo quello che l'oratorio di Villa Cortese si appresta a festeggiare. Da venerdì 13 settembre parte un corposo programma di appuntamenti. Venerdì 13 , con ritrovo alle 20.15 in piazza della Chiesa, si svolgerà una camminata per le vie del paese con la fiaccola che illuminerà sui ricordi più belli e nitidi della vita oratoriana. La sarata sarà caratterizzata dalle note del Corpo musicale San Filippo Neri. Sabato 14, invece, dopo l'inaugurazione alle 10 della mostra Novantì'anni in foto organizzata dal Gruppo di ricerca storica , alle 19 ci sarà una cena in oratorio e alle 21.30 sarà proposto uno spettacolo teatrale a cura degli animatori. Domenica 15 alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa, alle 12 si svolgerà il pranzo comunitario e alle 14 partirà un angolo di divertimento con i giochi di una volta. Alle 17 uno spettacolo dal titolo "Allce nel paese delle meraviglie" organizzato dal gruppo Camminiamo Insieme. Sabato 24 alle 19 si terrà la quarta edizione dell'allegra porchetta, alle 21.30 musica live. Dalle 16 dello stesso sabato e sino a domenica 22 vi sarà un'esposizione di opere realizzate con mattoncini Lego e una mostra fotografica imperniata sullo stesso tema. A essi si aggiungerà il concorso piccoli costruttori. Domenica 22 vivrà di animazione e giochi alle 14 e alle 18 della messa che concluderà la festa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!