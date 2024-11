"Ribellarsi al silenzio". Ha un messaggio chiaro da dare la mostra che, con questo titolo, sarà allestita domenica 24 novembre dalle 20.45 all'oratorio di Villa Cortese contro la violenza sulle donne. La particolarità sta nel fatto che ad allestirla sono stati direttamente i giovani dell'oratorio stesso che chiamano a raccolta tutti i cittadini per riflettere attraverso immagini significative su uno dei problemi che maggiormente insanguinano l'epoca attuale.

