Il libro "Mama Giulia, una vita povera tra i poveri e per i poveri sull'esempio di Gesù" sarà presentato giovedì 16 maggio alle 21 nella sala consiliare di piazza Carroccio in Villa Cortese.

Da Villa Cortese spiccò il volo molti anni fa. Con l'amore di Dio in una mano e il desiderio di portarlo ai poveri di terre lontane nell'altro. Suor Giulia Gazzardi ha dedicato la sua vita ai bisognosi e la realtà in cui nacque e crebbe non ha mai smesso di sostenerla, economicamente e non solo, nella sua missione in Burundi. Ciò che lei è stata e ha fatto rivive ora in un libro dal titolo "Mama Giulia, una vita povera tra i poveri e per i poveri sull'esempio di Gesù" che sarà presentato giovedì 16 maggio alle 21 nella sala consiliare di piazza Carroccio in Villa Cortese. Autori del volume sono Silvia Algisi, Fulvia Rabbolini e Grazia Dell'Oro. Il libro è inserito nella collana "Villa Cortese e l'altra storia". Scomparsa nel 2020, la religiosa intratteneva con la sua Villa Cortese un costante rapporto epistolare. E Villa dedicava (e tuttora dedica) alla raccolta di offerte a supporto della sua attività diverse iniziative del "Progetto solidarietà".

