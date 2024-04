Crolla un tetto in centro paese

Il cedimento improvviso ha provocato danni su alcune vetture parcheggiate in prossimità del fabbricato.

I vigili del fuoco di Milano sono impegnati dalle 7.15 di stamane per il crollo di una copertura di un vecchio edificio disabitato nel comune di Cuggiono in via San Gregorio. Il cedimento improvviso ha provocato danni su alcune vetture parcheggiate in prossimità del fabbricato. Immediato l'invio sul posto di tre squadre provenienti dalle sedi di Legnano e Inveruno che hanno subito provveduto a bonificare l'area e metterla in sicurezza. Fortunatamente al momento del crollo non c'erano persone all'interno dell'edificio. Sul posto anche polizia locale e carabinieri di Cuggiono.

