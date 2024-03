Gisella Cozzo, la voce di tanti spot

La voce che inevitabilmente rievoca emozioni e ricordi. Perché alzi la mano chi, almeno una volta, non ha sognato ascoltandola. Gisella Cozzo, la regina degli spot.

La voce che inevitabilmente rievoca emozioni e ricordi, che uno dopo l’altro fanno capolino nei cuori e nella testa. Perché alzi la mano chi, almeno una volta, non ha sognato ascoltandola. La regina degli spot, così come l’hanno soprannominata, capace di conquistare intere generazioni. Cantautrice certo e poi le innumerevoli pubblicità in cui, mai come stavolta è proprio il caso di dirlo, si è fatta sentire, eccome. Lei, la mitica Gisella Cozzo, infatti, che ha cantato appunto le canzoni degli spot più amati della TV italiana e internazionale. "Ad esempio, quella della Coppa del Nonno o ancora il Ciobar, la Coca Cola, Rio Casa Mia, l'Alfa Romeo, l'Algida, l'Enel, la Fiat, la Ford, Generali Assicurazioni, Kellogg's, Mastercard, Mattel, ecc... - racconta - Diciamo che negli ultimi 30 anni con i vari brand sono entrata un po' alla volta e con le note e la dolcezza nelle case delle persone". Tante, tantissimem le pubblicità, alla fine, che grazie alla sua straordinaria e particolare voce hanno fatto la storia e che ancora oggi, ma in fondo per sempre, resteranno nella memoria di tutti. "Perché gli spot sono cultura; accompagnano, infatti, la società e, molto spesso, rappresentano con le loro immagini e con le note la quotidianità delle persone - continua". La musica, insomma, che è la sua vita. La musica che per lei è tutto: amore, passione, divertimento e condivisione. "Il canto per me significa tanto - conclude - Ti da la possibilità di esprimerti e, in modo particolare, unisce. E' bello potersi raccontare appunto attraverso le canzoni e farlo con allegria, perché la leggerezza oggi è importante. Quello che ripeto sempre è: siate voi stessi, ma senza dimenticare mai l'ottimismo".

GISELLA COZZO, LA REGINA DEGLI SPOT



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!