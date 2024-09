Nuova stagione di novità per il volley della SOI

SOI Inveruno volley, al via la stagione 2024/25 con novità a livello di staff e organizzazione

Il settore Volley della SOI Inveruno si prepara ad affrontare una nuova stagione sportiva con obiettivi ambiziosi e una chiara direzione strategica. Enrico Canonici, direttore sportivo della sezione pallavolo, ha delineato il piano che la Società intende seguire nei prossimi mesi. L'intento della SOI è quello di proseguire il cammino di crescita già avviato, consolidando i successi ottenuti e puntando a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni, non solo sul piano agonistico ma anche nell'organizzazione generale e nella qualità delle strutture e dello staff.

Una delle principali priorità della nuova stagione sarà il potenziamento del settore giovanile, ritenuto il cuore pulsante della Società. In quest'ottica, è stato rinforzato lo staff tecnico anche con la nomina di Fabio Iasi come Direttore Tecnico. Iasi, forte di esperienze maturate a livello nazionale e regionale, avrà il compito di impostare le linee guida tecniche che seguiranno allenatori e atleti della SOI Volley, contribuendo allo sviluppo di tutti i tesserati.

Per quanto riguarda i numeri della passata stagione, SOI Inveruno ha schierato150 atleti suddivisi in cinque categorie giovanili femminili, oltre a partecipare ai campionati senior di Prima, Seconda (anche maschile), Terza Divisione e Mista Over. Con l'inizio della nuova stagione, la Società conferma la sua presenza in tutte le categorie e introduce la squadra Under 14 all’interno del campionato federale FIPAV. Questo rappresenta solo il primo passo verso un ulteriore rafforzamento della proposta sportiva.

L'obiettivo della SOI non si limita ai risultati sul campo, ma si concentra anche sulla crescita personale e sull'aggregazione dei propri atleti. La Società intende promuovere una visione dello sport come strumento di sviluppo individuale, senza tralasciare una sana ambizione sportiva che guida il miglioramento costante, sia per le squadre giovanili che per la prima squadra femminile, con l'intenzione di migliorare i piazzamenti della scorsa stagione.

Questa stagione vedrà inoltre l’utilizzo da parte della SOI dell’innovativa palestra del nuovo polo scolastico a Inveruno, segno tangibile dell'attenzione verso la qualità delle strutture. Inoltre, la SOI Inveruno continuerà a sviluppare le sue attività in presenza nella frazione Furato e nei comuni di Mesero e Cuggiono, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento sportivo per il territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!