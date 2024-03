La Parrocchia in sostegno ai bimbi di Betlemme

C'è anche la luce di San Giorgio in una Terrasanta ora martoriata e in cerca del ritorno alla pace. La luce ha i colori dei mille euro raccolti dalla comunità riunita intorno alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta.

C'è anche la luce di San Giorgio in una Terrasanta ora martoriata e in cerca del ritorno alla pace. La luce ha i colori dei mille euro raccolti dalla comunità riunita intorno alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta. Una somma che è stata inviata a Betlemme e andrà a supporto della Fondazione Giovanni Paolo II per la sua opera di sostegno ai bambini in difficoltà. "Come immaginerà - hanno scritto dalla Terra Santa al parroco sangiorgese don Antonio Ferrario - la situazione è tragica a Betlemme, niente lavoro, non si attraversa il muro di separazione per nessun motivo, incursioni israeliane di una violenza inaudita e paura dilagante, a motivo della vostra generosità abbiamo potuto inviare alla fondazione Giovanni Paolo II i vostri mille euro, grazie di cuore".

