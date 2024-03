Il gruppo 'Banda bandiera'

Studenti e professori insieme. Nel nome della musica e del suo potere di coinvolgere ed emozionare. Canegrate ha aperto l'altra sera le porte a un concerto del gruppo "Banda bandiera".

Studenti e professori insieme. Nel nome della musica e del suo potere di coinvolgere ed emozionare. Canegrate ha aperto l'altra sera le porte a un concerto del gruppo "Banda bandiera". Il mondo scolastico canegratese ha dato vita a un'iniziativa che, svoltasi nell'auditorium Lea Garofalo, aveva lo scopo, come spiega il Comune, di "Proporre musiche di tutto il mondo nel nome dell'accoglienza e dell'ascolto". Diversi i brani interpretati, dalla Cucaracha alla colonna sonora del film di Roberto Benigni "La vita è bella" composta da Nicola Piovani, da "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno con ritornello in cinese a un brano di Ghali. Alle tastiere si sono esibiti gli studenti Fabrizio Charaja della seconda D, Justin Mufali della seconda C, Aurora Graziano e Allison Piola della terza C, Rebecca Catalano e Sofia Circiello della terza D e l'insegnante Marco Gottardello. Il violino è stato quello di Lorenzo Spirito della seconda C, la fisarmonica quella dell'insegnante Jessica Villabruna, le chitarre quelle di Nicolas assetto della seconda e Marco Meraviglia della terza E con l'insegnante Davide Berardi. Presente per la giunta l'assessore alla cultura Edoardo Zambon accanti ad alcuni dirigenti scolastici e a rappresentanti del Comitato genitori Canegrate. Al concerto, come spiega ancora il comune, hanno fatto seguito "nell'atrio una piccola mostra di oggetti artigianali provenienti dai paesi d'origine di molti degli studenti e dei laboratori". Una giornata che ha saputo intrecciare cultura, amicizia, dialogo. Di crescita per tutti.

