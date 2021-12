'Paganini': Natale in concerto

Legnano, Canegrate e San Giorgio: il buon Natale della scuola di musica Paganini in sette concerti. Gli appuntamenti, allora, dal 4 dicembre al 6 gennaio.

Sette appuntamenti per le sette note. La scuola di musica Niccolò Paganini si prepara a vivere un Natale in grande stile con una serie di concerti che da Legnano arrivano a San Giorgio e Canegrate, con lo spirito di condividere la passione per la musica e rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia. Una rassegna importante che vede protagonisti gli allievi della scuola insieme con i loro maestri in un lungo cammino che dal 4 dicembre porta direttamente alla festa dell’Epifania. In questo viaggio, accanto alla Paganini c’è ancora la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che ha creduto nel progetto ma soprattutto crede nel valore educativo della musica, e le amministrazioni comunali, il Distretto Urbano del Commercio e la Confcommercio di Legnano, l’AssoComm di Canegrate, la Pro Loco di San Giorgio su Legnano e l’Istituto 'Barbara Melzi' di Legnano: tutti insieme per portare la musica nelle strade e nelle piazze e far vivere un Natale sereno e di ripartenza. Il programma si apre a Legnano con tre appuntamenti di street music: sabato 4 dicembre, sabato 11 e domenica 19 sono previsti tre momenti di musica diffusa nelle vie e nelle piazze. Una formula ormai collaudata che permetterà di animare il pomeriggio dei visitatori del centro di Legnano con le esibizioni di alcuni degli allievi della scuola. A partire dalle 16, chitarristi, cantanti, sax, violinisti, pianisti e flautisti insieme ai nostri cori proporranno brani del repertorio natalizio ma non solo. Domenica 5 dicembre a Canegrate, il duo Awa’coustic, composto dai maestri Alex Mandelli e Marco Grisetti, animerà a partire dalle 15 il pomeriggio nell’evento intitolato 'RiaccendiAMO Canegrate' e previsto in piazza Matteotti; è il primo evento ufficiale organizzato dalla neonata associazione dei commercianti e degli artigiani AssoComm. Domenica 12 dicembre è il cuore cittadino di San Giorgio su Legnano ad animarsi con il duo Encanto, composto dai maestri Federico e Maria Cristina Riva. Dalle 14.30 saranno loro i protagonisti musicali della 'Festa di Natale in stile Luna Park', evento realizzato in piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano in collaborazione con la Pro Loco San Giorgio. Venerdì 17 dicembre alle 21, nella chiesa di San Domenico a Legnano si terrà il tradizionale concerto di Natale degli allievi dell’Istituto 'Barbara Melzi' e dei loro docenti, con i maestri della scuola Paganini: Paolo De Stefano e Marco Vismara. L’ultimo e tradizionale appuntamento è il Concerto dell’Epifania che si terrà giovedì 6 gennaio alle 16 al teatro 'Talisio Tirinnanzi' a Legnano. Realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’ufficio eventi e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Durante il concerto si esibiranno i migliori allievi della scuola, vincitori di concorsi nazionali e internazionali, insieme con i loro docenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro