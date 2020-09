Prima una finestra spalancata sul cinema, adesso una sulla musica. Il Comune di Canegrate sembra avere davvero imboccato il sentiero della promozione artistica e culturale.

Prima una finestra spalancata sul cinema, adesso una sulla musica. Il Comune di Canegrate sembra avere davvero imboccato il sentiero della promozione artistica e culturale a trecentosessanta gradi. E ne dà ennesima dimostrazione proponendo da giovedì 24 settembre l'iniziativa 'Canegrate show case tour', che si propone di essere una vetrina per le band emergenti. Il Comune, insieme con (R)esisto distribuzione e mondo dell'associazionismo locale, ha pensato a sei serate dedicate ad altrettanti gruppi desiderosi di fare conoscere i loro slanci di creatività a dodici note. E così il 24 settembre alle 18.30 al 'Last bar' di via Garibaldi sarà possibile conoscere da vicino il mondo degli '0039', trio acustico del Varesotto che spazia dal pop all'indie rock. Venerdì 25 settembre alle 21 al circolo Galileo di via Mameli sarà, invece, la volta del gruppo 'La collera', quattro musicisti di Milano insieme dal 2017 e accomunati dalla passione per il rock. Sabato 26 settembre alle 21, in piazza Matteotti, ecco gli 'She likes winte', tra i quali figura al basso il giornalista locale canegratese 'doc' Stefano Vietta; tra dream pop e post rock, faranno conoscere al pubblico il loro primo album 'Bruises'. Dal Varesotto giungono gli 'Efaief' che si esibiranno giovedì 1 ottobre alle 18.30 al bar Bahia di via Como (con oltre vent'anni di attività artistica alle spalle, proporranno il loro album 'Raw' ispirato a sonorità rock, progressive e funk). Ancora, venerdì 2 ottobre ale 21, nel piazzale del Municipio e al bar Night food di via Manzoni, suoneranno i 'Mat cable', terzetto lodigiano a tutto rock che promuoverà il suo album "Everything just going through something". Il 3 ottobre alle 21, infine, spazio al circolo cooperativa Bell'Unione di piazza Volontari della libertà con i 'Before my eyes', con il loro singolo 'Blazed' (la formazione proviene da Milano e svolge attività musicale dal 2019).

