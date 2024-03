Mercato contadino: orario prolungato

Il mercoledì del mercato contadino Campagna Amica di Porta Romana a Milano diventa “extra large”: oltre al mattino, dalle 8 alle 14, infatti, i produttori agricoli si fermeranno in città anche il pomeriggio, aprendo il mercato dalle 16 alle 20.

Il mercoledì del mercato contadino Campagna Amica di Porta Romana a Milano diventa “extra large”: oltre al mattino, dalle 8 alle 14, infatti, i produttori agricoli si fermeranno in città anche il pomeriggio, aprendo il mercato dalle 16 alle 20. Porte aperte anche il venerdì dalle 16 alle 20 per la spesa, con la possibilità di rimanere fino alle 21 per fare l’agri-aperitivo, e il sabato dalle 8 alle 14. Sempre attiva la possibilità di fare la spesa online attraverso il portale spesamilanoportaromana.campagnamica.it

"L’obiettivo – spiega la Coldiretti Lombardia – è quello di offrire un servizio di prossimità sempre più strutturato e attento alle esigenze del consumatore, non solo per fare una spesa di qualità con prodotti locali e stagionali e acquistare direttamente dal produttore, ma anche per vivere un luogo di incontro, condivisione e partecipazione all’interno della vita del quartiere e della città".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!