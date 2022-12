La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche quest’anno propone la mappa per scoprire oltre 130 tra pasticcerie e panetterie che producono il panettone artigianale.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche quest’anno propone la mappa aggiornata per scoprire oltre 130 tra pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale, secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare. La mappa è digitale e scaricabile dal sito della Camera di commercio nella sezione dedicata all’agroalimentare: https://www.milomb.camcom.it/agroalimentare. “La Camera di commercio propone anche quest’anno la mappa del panettone tipico per valorizzare e promuovere un simbolo di Milano e l’eccellenza di tutta la filiera produttiva ad esso legata – ha dichiarato Marco Accornero, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - L’enogastronomia è un fattore importante di promozione del territorio. Le iniziative che, come Camera di commercio, sosteniamo da questo punto di vista puntano alla promozione della qualità come importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese”. Il settore dolciario a Milano Monza Brianza e Lodi. Sono quasi 3 mila (2.834) le imprese attive nel settore, dalla produzione di prodotti freschi fino al commercio al dettaglio, e contano oltre 11.000 addetti. Solamente nel territorio di Milano, le imprese sono più di 2.000 e impiegano circa 9.000 dipendenti. Quasi il 60% di tutto il settore a Milano Monza Brianza Lodi è rappresentato da imprese artigiane: sono 1.652, di cui 1.279 a Milano. È quanto emerge da un’elaborazione dell’ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi aggiornata al 30 settembre scorso.

