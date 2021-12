Natale: i dolci 'lombardi'

Dal torrone di Cremona alla tortionata di Lodi, dal panettone di Milano all’anello del monaco di Mantova, fino ai cammelli di Varese e alle offelle di Parona nel Pavese: sono alcune delle specialità lombarde che si potranno riscoprire nella sfilata dei dolci di Natale organizzata al mercato di Campagna Amica di Porta Romana a Milano.

Dal torrone di Cremona alla tortionata di Lodi, dal panettone di Milano all’anello del monaco di Mantova, fino ai cammelli di Varese e alle offelle di Parona nel Pavese: sono alcune delle specialità lombarde che si potranno riscoprire nella sfilata dei dolci di Natale organizzata nell’ultimo weekend prima delle festività al mercato di Campagna Amica di Porta Romana a Milano. L’appuntamento – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – è per sabato 18 dicembre, dalle 8.30 alle 14 in via Friuli 10/A. Nel mercato contadino coperto – spiega la Coldiretti interprovinciale - i consumatori troveranno esposte alcune fra le principali specialità tradizionali delle feste di fine anno provenienti da ogni parte della regione. Oltre a quelle già citate, anche la bisciola di Sondrio e il bossolà di Brescia con il “pan tramvai” di Monza. Non mancheranno la miascia, caratteristica torta di pane e frutta di Como e Lecco, e la “polenta e osei” della Bergamasca in versione zuccherata. Durante la mattinata – aggiunge la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – il farmers’ market di Porta Romana ospiterà anche un mercatino con le creazioni cento per cento Made in Italy di alcuni artigiani del territorio da mettere sotto l’albero.

