'Mai sottomessi' di Silvia Sardone a Vanzaghello

'Mai sottomessi - Cronache di un'europa islamizzata', il libro di di Silvia Sardone sarà presentato, sabato 16 marzo alle 17, al centro civico di piazza Pertini a Vanzaghello.

"Un atto di accusa contro l’ipocrisia delle istituzioni europee che rinnegano la nostra identità e la nostra storia. Analizza i danni del politicamente corretto e descrive la cronaca amara dei tentativi di nascondere le nostre tradizioni e la nostra cultura per non urtare i “nuovi arrivati” di fede islamica. Delinea il dramma crescente, anche in Italia, delle violenze sulle donne che osano ribellarsi alle regole religiose, all’imposizione del velo e dei matrimoni combinati. Racconta quanto sta accadendo in numerosi Paesi, a partire dalla Francia e dal Belgio, dove interi quartieri sono ormai territori islamici e in cui lo Stato non esiste". E' il libro 'Mai sottomessi - Cronache di un'europa islamizzata' di Silvia Sardone, che sarà presentato, sabato 16 marzo alle 17, al centro civico di piazza Pertini a Vanzaghello. "Nonostante le numerose minacce ricevute - dice la stessa Sardone - ho voluto portare avanti questa battaglia di libertà a sostegno dei valori dell'Occidente sempre più sotto attacco a causa del pericolo islamista in Europa".

