Grande Nord: "...divieto di sosta in via Umberto I"

Cuggiono - Il Grande Nord Altomilanese chiede all'Amministrazione comunale di valutare l'ipotesi di istituire il divieto di sosta H 24 in via Umberto I.

Il Grande Nord Altomilanese, nelle figure di Ronchi Gianfranco e Prina Pietro, ha portato all'attenzione del sindaco di Cuggiono un'interrogazione circa l'ipotesi di istituire il divieto di sosta H 24 in via Umberto I. "Con il recente insediamento del supermercato Tigros la via Umberto I ha subito un aggravio di flusso veicolare, anche di mezzi pesanti, rendendolo poco fluido. La via in oggetto è interessata anche dal transito di autobus (linea Z641), dai mezzi verso il vicino ospedale, dalla stazione dei carabinieri, ed è inoltre la via principale di collegamento con la parte nord di Cuggiono. Inoltre la via Umberto I è a doppio senso di marcia, calibra MT. 6,7 di carreggiata, ed è già interessata da divieto di sosta permanente sul lato dei civici dispari" - dopo tali osservazioni il gruppo chiede all'Amministrazione di valutare l'istituzione del divieto di sosta anche per i numeri civici pari.

