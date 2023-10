Poste chiuse per lavori: disguidi in diversi paesi

L'Ufficio Postale di Cuggiono resterà chiuso dal 17 ottobre al 29 novembre 2023 per lavori di rinnovamento.

L'Ufficio Postale di Cuggiono resterà chiuso dal 17 ottobre al 29 novembre 2023 per lavori di rinnovamento. Lo spiega in una nota il primo cittadino di Cuggiono Giovanni Cucchetti: “Il Comune di Cuggiono è il primo della zona ad adeguarsi agli standard del progetto che prevede nuovi spazi e dotazioni tecnologiche facilitando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU. Durante il periodo di chiusura i cittadini dovranno rivolgersi all’ufficio postale di Inveruno”.

