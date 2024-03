Uno scatto del 2005 che è stata esposta nella mostra “Carlo Mari. Io Milano tra gli appunti di una vita fotografica” a Palazzo Leone da Perego.

Questa mattina Carlo Mari ha donato al Comune di Legnano la foto 'Ponte sull’Olona', uno scatto del 2005 che è stata esposta nella mostra “Carlo Mari. Io Milano tra gli appunti di una vita fotografica” a Palazzo Leone da Perego lo scorso settembre. La foto, che misura 80 x 100 cm, sarà posizionata in uno spazio all’interno del municipio aperto al pubblico, dove potrà essere ben visibile ai cittadini. «A nome di tutti i legnanesi voglio ringraziare Carlo Mari per questo dono che dimostra il suo affetto per la nostra Città e che renderà più bello lo spazio comunale che l’ospiterà - dice il sindaco Lorenzo Radice. Con questa donazione, che ci era stata preannunciata l’anno scorso in occasione della sua personale al Leone da Perego, consolidiamo il rapporto con un grande fotografo destinato - ne sono certo - a continuare».

