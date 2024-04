Si articola fra spazi aperti e Palazzo Leone da Perego “Legnano, sublimi distorsioni riflesse”, la mostra dello scultore Helidon Xhixha che si compone delle cinque grandi opere in acciaio inox posizionate in città e le 17 opere scultoree a parete collocate nella sede espositiva di via Gilardelli.

Si articola fra spazi aperti e Palazzo Leone da Perego “Legnano, sublimi distorsioni riflesse”, la mostra dello scultore Helidon Xhixha che si compone delle cinque grandi opere in acciaio inox posizionate in città e le 17 opere scultoree a parete collocate nella sede espositiva di via Gilardelli. Dopo l’installazione in luoghi aperti, lo scorso dicembre, di cinque sculture, Clessidra, Ionic Column, Italia, Conoscenza e Elliptical Reflection, che tracciano un itinerario urbano mostrando il centro storico in una prospettiva nuova, modificata dai riflessi di luce delle opere stesse, il viaggio nell’arte di Xhixha prosegue con l’esposizione a parete di 17 opere scultoree all’interno delle sale espositive di Palazzo Leone da Perego.

Nelle sale del Leone da Perego acciai lucidi e specchiature si alterneranno a cromie intense, campiture ampie e squarci di luminosità; le differenti tecniche utilizzate dallo scultore per la sua produzione artistica si mostreranno non solo attraverso la risultanza estetica, ma anche attraverso le diverse modalità tecniche messe a servizio della sua espressione artistica. Le opere di Helidon, il cui nome è legato indissolubilmente alla parola Sole, in greco Helios, sono ispirate dalla luce che l’artista ha saputo utilizzare e valorizzare grazie alle proprietà di un materiale, l’acciaio, per sua natura freddo e asettico. Questo percorso percettivo ed emozionale, in cui le sculture monumentali all’aperto dialogano con gli spazi circostanti, si realizza anche all’interno degli spazi espositivi di Palazzo Leone da Perego in cui sono esposte opere di dimensioni più contenute, ma che restituiscono all’ambiente un’infinita danza di luci e di riflessi.

"Non è un caso che la mostra delle opere di Helidon Xhixha, uno degli eventi di punta del Centenario di Legnano città, rientri all’interno del filone “Legnano Città aperta e accogliente” -sottolinea il sindaco Lorenzo Radice - Con questa esposizione ritroviamo, infatti, un uomo con una storia personale che merita di essere conosciuta, perché esemplare delle dinamiche migratorie iniziate oltre trent’anni fa, e un artista che Legnano conosce e apprezza da tempo per avergli commissionato la realizzazione del peso in occasione del Palio 2010. È quindi motivo di soddisfazione, oggi, in un’occasione unica come il Centenario avere realizzato una mostra che, oltre che una sede espositiva di importanza riconosciuta come il Leone da Perego, “conquisti” la città in alcuni suoi luoghi pubblici e all’aperto; un modo per diffondere l’arte e per raccogliere, intorno alla sua presenza, il segno più vero dell’accoglienza, ossia l’attenzione che questa merita".

Le ventidue opere esposte ripercorrono la parabola di Helidon, lo “scultore della luce”, i cui lavori si collocano a pieno diritto nel panorama artistico italiano e internazionale degli ultimi quindici anni.

