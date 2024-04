L'olio su tela 'I consoli milanesi...' in sala degli Stemmi

Si articola fra spazi aperti e Palazzo Leone da Perego “Legnano, sublimi distorsioni riflesse”, la mostra dello scultore Helidon Xhixha che si compone delle cinque grandi opere in acciaio inox posizionate in città e le 17 opere scultoree a parete collocate nella sede espositiva di via Gilardelli.

Per due giorni in mostra nel cuore delle istituzioni comunitarie: il Palio di Legnano, dopo la puntata a New York nel 2002, in occasione del Colombus Day, torna a superare i confini italiani per conquistare una visibilità internazionale.