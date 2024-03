Ciclabili... sì o no?

C’è chi va di corsa, chi in bicicletta oppure chi passeggia: la chiamano mobilità dolce. Ma come sono le piste ciclabili e pedonali del territorio dell’Alto Milanese?

C’è chi va di corsa, chi in bicicletta oppure chi passeggia: la chiamano mobilità dolce. Ma come sono le piste ciclabili e pedonali del territorio dell’Alto Milanese? “Devo dire che nella nostra zona sono molto buone, qualche appunto lo si potrebbe fare per quanto concerne la parte manutentiva e di sorveglianza - commenta un signore”. “Le utilizzo e mi piacciono - aggiunge una signora - Se fossero, però, maggiormente collegate tra loro, si potrebbero fare anche dei giri più lunghi”. “A mio avviso sono ben tenute - continua un giovane - Magari andrebbero messe delle segnalazioni più evidenti nei punti di attraversamento e lungo il percorso”. “Bello usarle, perché ci sono delle zone davvero particolari e caratteristiche - ribadisce un altro signore - Nota negativa è sicuramente la manutenzione, ad esempio, delle staccionate oppure del verde”. “Le trovo un’ottima opportunità - spiega un pensionato - Io ci vado spesso, in questo periodo a piedi, poi con l’arrivo del caldo pure in bicicletta. Una critica, per la manutenzione, visto che in diversi punti la staccionata è rotta”. “Meglio di così penso non si possa chiedere - conclude un signore - Io parlo per il tratto attorno ad Arconate, non so sinceramente il resto. Criticare, alla fine, secondo me non ci sta. E’ una bella zona, dove potersi allenare oppure tarscorrere qualche ora di relax”.



CICLABILI E PEDONALI... SI O NO?



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!