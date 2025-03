Bonsai Exhibition arriva ad Arconate

Domenica 30 marzo appuntamento con l'antica arte giapponese della cura dei Bonsai con l'evento 'Bonsai Exhibition' che si terrà ad Arconate dalle 8 alle 17, in piazza della Libertà.

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di bonsai e arte botanica domenica 30 marzo ad Arconate. Presso Piazza della Libertà, dalle 8.00 alle 17.00, si terrà infatti l'attesissima 'Bonsai Exhibition', una mostra-mercato amatoriale che offrirà ai visitatori l'opportunità di immergersi in un mondo di miniature vegetali dal fascino orientale. L'evento, organizzato dall'Amministrazione Comunale con la cura di Roberto Marzola, sarà un'occasione perfetta per esplorare l'arte del bonsai, scoprire le tecniche di coltivazione e manutenzione di queste piccole opere d'arte viventi e interagire con altri appassionati. Gli espositori metteranno in mostra le loro migliori creazioni e sarà possibile acquistare piante uniche, ideali per arricchire il proprio giardino o la propria casa. La Bonsai Exhibition rappresenta un’opportunità unica per ammirare la bellezza e la precisione che caratterizzano quest'antica arte giapponese, un evento adatto sia a esperti che a curiosi.

