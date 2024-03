C come Canegrate, C come Cambogia. Al paese asiatico la parrocchia di Santa Maria Assunta ha deciso di dedicare la sua iniziativa benefica quaresimale aderendo al progetto 'SOS Cambogia' per la città di Kampot dove vi è una comunità cristiana consistente con un centro pastorale che annovera anche una scuola dell'infanzia e primaria.

C come Canegrate, C come Cambogia. Al paese asiatico la parrocchia di Santa Maria Assunta ha deciso di dedicare la sua iniziativa benefica quaresimale aderendo al progetto 'SOS Cambogia' per la città di Kampot dove vi è una comunità cristiana consistente con un centro pastorale che annovera anche una scuola dell'infanzia e primaria. La generosità della comunità canegratese andrà a supporto dell'apertura, a partire da aprile, di un centro per bambini affetti da autismo portato avanti da padre Giovanni Tulino del PIME. "L'obiettivo - spiega la parrocchia di Canegrate sul bollettino Passaparola - è di creare un luogo dove i bambini possano essere seguiti per poi essere inseriti nella scuola, e con le nostre offerte aiuteremo la comunità di Kampot ad acquistare il materiale didattico necessario per allestire le nuove aule e per l'insegnamento, facciamo in modo che anche i bambini di Kampot possano studiare in aule attrezzate come le nostre".

