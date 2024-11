I ragazzi dello SFA risistemano la casetta dei libri

Una piccola biblioteca all'aperto, ma al contempo anche un servizio offerto a chi, in paese, desidera ampliare i propri orizzonti culturali o cercare occasioni di evasione. La casetta dei libri di Canegrate è in corso di sistemazione e sarà presto di nuovo disponibile.

Una piccola biblioteca all'aperto, ma al contempo anche un servizio offerto a chi, in paese, desidera ampliare i propri orizzonti culturali o cercare occasioni di evasione. La casetta dei libri di Canegrate è in corso di sistemazione e sarà presto di nuovo disponibile. A occuparsi del suo restauro nei giardinetti di via Garibaldi sono i ragazzi dello Sfa 'Il Caleidoscopio'. "Il lavoro - dice con soddisfazione il Comune - è quasi ultimato". La struttura offre la possibilità tanto di prelevare quanto di lasciare nuovi volumi dando così luogo a una preziosa vetrina di scambio culturale. L'iniziativa delle casette dei libri ha ormai trovato terreno fertile in molte zone d'Italia, sia in metropoli come Roma e Milano, sia in realtà di provincia, anche di piccole dimenzioni.

