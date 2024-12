I pacchi di solidarietà

Calcio Canegrate Academy Milan ha raccolto pacchi di solidarietà contenenti generi di prima necessità e consegnati al comune.

Canegrate e la solidarietà si abbracciano ancora. Il cuore della città ha in quest'occasione il volto dei pacchi raccolti dal Calcio Canegrate Academy Milan per fini di solidarietà contenenti generi di prima necessità e consegnati al comune che li distribuirà ai bisognosi insieme con la Caritas cittadina. A consegnare i pacchi sono stati i vertici della società sportiva canegratese , con la vicepresidente Annalisa Colombo, il direttore generale Santo Crispino, Pietro Fiorito e Tommaso Pansardi e giovani calciatori del sodalizio. "E'stata una bella azione" spiega il comune in una nota.

