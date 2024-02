Camminata per la ricerca

C come cancro. Ma anche come camminata. E R come ricerca. Il sostegno alla lotta contro una delle patologie più devastanti per l'essere umano passa anche per la "Camminata in rosa" che si terrà domenica 10 marzo a partire dalle 9.30 al parco del Roccolo di Canegrate.

C come cancro. Ma anche come camminata. E R come ricerca. Il sostegno alla lotta contro una delle patologie più devastanti per l'essere umano passa anche per la "Camminata in rosa" che si terrà domenica 10 marzo a partire dalle 9.30 al parco del Roccolo di Canegrate. In caso di maltempo, la manifestazione, organizzata da Associazione italiana per la ricerca sul cancro, sarà spostata a domenica 17 marzo. La partenza avverrà dal centro Pertini di via Terni e il percorso, guidato da gruppi di cammino, si snoderà lungo sei chilometri. La partecipazione è subordinata a una libera donazione di un minimo di 8 Euro. Informazioni e iscrizioni si ricevono alla biblioteca Giacomo Bassi di piazza Unità d'Italia venerdì primo e 8 marzo e in alcuni esercizi commerciali cittadini. L'appuntamento è giunto alla terza edizione e si è sempre caratterizzato per un buon livello di partecipazione che dà conto della sensibilità della popolazione al tema della ricerca.

