L'e-book 'Parchi lombardi per tutti'

"Parchi lombardi per tutti. Suggerimenti di visita per persone con disabilità" è il nuovo e-book regionale disponibile sul sito Lombardia Facile.

Pronti per un viaggio nei parchi lombardi accessibili a tutti? L’accesso alle aree protette è fondamentale per permettere ad un ampio pubblico di vivere esperienze immersive nella natura, luogo privilegiato di benessere della persona e inclusione. "Parchi lombardi per tutti. Suggerimenti di visita per persone con disabilità" è il nuovo e-book regionale disponibile sul sito Lombardia Facile, realizzato in collaborazione con AREA Parchi, AIAS ETS Milano, Ledha Milano e l’istituto scolastico ITSOS Albe Steiner di Milano. Contiene tutte le informazioni di dettaglio sulle strutture e i servizi dei parchi e delle aree protette della Lombardia: ciò permette ai fruitori di verificarne l’accessibilità rispetto alle proprie esigenze.

