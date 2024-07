Nido: "Spazio Zerosei'

Gli iscritti aumentano e, con essi, deve quindi aumentare anche la capacità ricettiva delle strutture che se ne devono occupare.

Gli iscritti aumentano e, con essi, deve quindi aumentare anche la capacità ricettiva delle strutture che se ne devono occupare. Per l'anno educativo 2024-25 il Comune di Robecchetto con Induno ha deciso di mettere in campo rinforzi in grado di supportare l'attività dell'asilo Nido Santa Gianna Beretta Molla che ha l'autorizzazione a ospitare diciotto utenti e un massimo di ventuno in deroga. Dal momento che le iscrizioni, in paese, hanno subito un'impennata, il Comune ha varato il progetto di un servizio sperimentale denominato "Spazio Zerosei" "Che - si legge nella delibera firmata dal commissario straordinario Sabrina Pane - oltre a garantire una maggiore copertura dei servizi da zero a tre anni soprattutto a favore delle famiglie con utenti in lista d'attesa, costituisca una naturale integrazione con la rete di servizi educativi tra zero e sei anni già presenti sul territorio comunale come Nido Santa Gianna Beretta Molla e Scuola dell'Infanzia comunale) con il sistema educativo integrato in costruzione nell'Ambito territoriale". Per l'iniziativa sperimentale saranno attivati i locali della Scuola per l'infanzia comunale Vincenzo Ronzoni.

