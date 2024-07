Intervento all'impianto di pallavolo

L'attuale impianto ha fatto il suo dovere, ma accusa i segni dei tempi. La struttura di pallavolo della palestra della scuola Media dovrà così essere sottoposta a un'iniezione di modernità sul piano estetico così come su quello funzionale.

L'attuale impianto ha fatto il suo dovere, ma accusa i segni dei tempi. La struttura di pallavolo della palestra della scuola Media dovrà così essere sottoposta a un'iniezione di modernità sul piano estetico così come su quello funzionale. La giunta comunale retta dal sindaco Claudio Ruggeri ha deciso di mettere in campo un intervento di 2448 euro. "L'impianto è ormai vetusto - si legge nella determina con cui si adotta l'opera - e non più idoneo". Il progetto messo in campo dalla giunta comprende "Lavori di fornitura e posa dell'impianto, inclusa la tracciatura del campo su pavimentazione", ma anche la posa di tralicci in alluminio e delle relative protezioni, della rete delle bussole per l'ancoraggio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!