Stella iridata 'Libero Ferrario'

Il suo palmares è piuttosto vasto: una Coppa Bernocchi, un piccolo Giro di Lombardia, una vittoria nel campionato del mondo dilettanti a Zurigo, una Tre Valli Varesine e una Coppa del re. Su due ruote Libero Ferrario, parabiaghese doc, ci sapeva davvero fare ed è giustamente divenuto un elemento di vanto del territorio cittadino. Al suo nome è intitolato, ad esempio, il campo sportivo. E a suo nome è stata istituita anche una stella iridata con cui il Comune intende premiare chi si sia distinto in modo particolare nel mondo dello sport. Le candidature potranno essere presentate entro il 25 agosto inviando una pec a comune [at] cert [dot] comune [dot] parabiago [dot] mi [dot] it. "I destinatari candidabili - ricorda il sindaco Raffaele Cucchi - sono giovani parabiaghesi di ambo i sessi, di età non superiore a 23 anni, nati a Parabiago o residenti da almeno un anno, anche militanti in un sodalizio sportivo non necessariamente parabiaghese, che abbiano conseguito il miglior risultato nell'anno sportivo concluso". Regolamento e bando di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune.

