"Pista ciclabile in pessime condizioni"

Dovrebbe essere un'oasi per i ciclisti, invece deve fare i conti con erbacce che sporgono in più punti e ne invadono spesso la carreggiata. La pista ciclabile dell'ex Auchan di Nerviano e la sua situazione critica sono state denunciate dall'ex sindaco Massimo Cozzi. "E' una pista che arriva fino a viale Europa - spiega - la cui manutenzione spetta a Leonardo, vista la tanto sbandierata collaborazione fra l'amministrazione comunale e questa importante società , sarebbe il caso di partire da una maggiore attenzione verso questo, magari con un bel sollecito verso quello che dovrebbero fare già normalmente". A beneficio del decoro dell'ambiente e di chi vuole percorrere in sicurezza quel tratto.

