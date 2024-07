Villa Crespi: copertura in sicurezza

Sul piatto c'è una somma di circa 28 mila euro. L'Amministrazione comunale di Villa Cortese vuole intervenire con decisione per rimettere in condizioni di sicurezza la copertura di villa Crespi.

Sul piatto c'è una somma di circa 28 mila euro. L'Amministrazione comunale di Villa Cortese vuole intervenire con decisione per rimettere in condizioni di sicurezza la copertura di villa Crespi. Sull'edificio centenario di piazza della Vittoria la giunta villacortesina scommette come nuovo polo di socialità. A essere chiamata in causa è soprattutto la copertura che, già in condizioni precarie, ha già ricevuto ulteriori insidie dall'intensa precipitazione meteorologica avvenuta il 24 luglio 2023. "L'evento - spiega il Comune - ha ulteriormente aggravato le condizioni della copertura, già precarie, e si è quindi ritenuto di procedere alla messa in sicurezza e al recupero prioritario della copertura del corpo centrale dell'immobile".

