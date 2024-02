Il canto della pace ha anche la voce di Arluno. L'Amministrazione comunale ha promosso tre incontri dal titolo "Vuoi veramente la pace? Costruiamola insieme".

Il canto della pace ha anche la voce di Arluno. L'Amministrazione comunale ha promosso tre incontri dal titolo "Vuoi veramente la pace? Costruiamola insieme". Un ciclo di serate che ha come finalità quella di parlare di pace sotto le sue varie sfumature e di far salire anche dalla comunità locale l'impegno per garantirla a ogni latitudine. Il primo degli incontri si è svolto nella sala consiliare Alcide De Gasperi e si è incentrato sul tema "Pace e disarmo". Francesco Vignanza, esponente della Rete italiana pace e disarmo, si è soffermato sul tema "Guerra ed economia, ripensare ai bilanci per la giustizia". Un tema che ha avuto apporti di riflessione di tutto rilievo grazie alle continue sottolineature di papa Francesco. Il rapporto tra la pace e le donne, vittime di guerra o costruttrici di una nuova concordia sociale, sarà al centro dell'incontro che si svolgerà mercoledì 6 marzo nella sala consiliare di piazza De Gasperi alle 21. Al tavolo dei relatori siederà Silvia Battaglia, giornalista esperta di questioni mediorientali. Mercoledì 20 marzo, sempre alle 21, nella sala della comunità Sant'Ambrogio di via Giovanni XXIII, don Claudio Burgio, cappellano dell'istituto Beccaria ed esponente dell'associazione Keyros, porterà alcuni spunti di riflessione su "Giovani, conflitti ed educazione" con lo scopo di "offrire futuro per coltivare la pace". Tre incontri che illuminano i riflettori su un tema universale chiamato però a farsi concreto attraverso le azioni quotidiane già a partire dalla dimensione locale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!