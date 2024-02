Vasta operazione antidroga

Imponente intervento dei carabinieri dopo le segnalazioni dei sindaci di Casorezzo, Busto Garolfo e Inveruno. Nell'operazione identificate 35 persone e trovati diversi rifugi.

Un'imponente operazione antidroga è stata messa in atto mercoledì 14 febbraio nell'area boschiva tra Busto Garolfo e Casorezzo, una zona fortemente colpita dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio straordinario è stato organizzato per contrastare la diffusione di tali sostanze nel territorio.

Il personale della Compagnia dei Carabinieri di Legnano, proveniente dalle Stazioni di Busto Garolfo, Cuggiono, Parabiago, Nerviano e dal Nucleo Operativo, ha condotto un'operazione di setacciamento del territorio, supportato da 10 militari del 3° Reggimento Lombardia e dall'elicottero del 2° NEC Orio al Serio. Ventidue uomini sono entrati all'interno del bosco del Roccolo, dove sono stati rinvenuti un fucile modello SPAS calibro 12, un giaciglio con resti di alimenti e 4 biciclette abbandonate. Sono stati anche effettuati controlli lungo le vie limitrofe, portando all'identificazione di 35 persone. È stato individuato un rifugio di fortuna, ancora caldo, dove sono stati rinvenuti sacchi, vestiti e altri effetti personali abbandonati.

Questa operazione ha posto l'attenzione su un territorio già soggetto a frequenti interventi delle Forze dell'Ordine, interessato dal fenomeno dello spaccio. Sebbene meno critico rispetto ad altre zone boschive tra Rescaldina e Saronno, dove la criminalità è una vera emergenza, la situazione richiede comunque un costante monitoraggio e intervento.

Recentemente, i sindaci di Busto Garolfo, Casorezzo e Inveruno hanno partecipato al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura a Milano per discutere della situazione relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree agricole e boschive e per sollecitare nuove e più incisive attività delle Forze dell'Ordine.

"A seguito del nostro incontro presso la Prefettura di Milano con S.E. il signor Prefetto e le massime autorità in campo militare dell'area metropolitana milanese quest'oggi, con una celerità più che apprezzabile, è stato effettuato un blitz dei Carabinieri sui nostri territori comunali - commentano Susanna Biondi, Busto Garolfo; Pierluca Oldoni, Casorezzo; Sara Bettinelli, Inveruno - Il rafforzamento dell'intervento è l'esito di una collaborazione costante con le forze di sicurezza territoriali e di un confronto aperto e costruttivo con la Prefettura, che ringraziamo".

(si ringrazia per la foto Walter Todaro)

