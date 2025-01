Una nuova linaa di bus

A partire da lunedì 13 gennaio, è stata introdotta una nuova corsa con partenza alle 16:20 dal piazzale antistante l'Istituto Torno di Castano Primo.

L'Azienda di trasporti Movibus ha annunciato un'importante novità per gli utenti della linea Z647. A partire da lunedì 13 gennaio, è stata introdotta una nuova corsa con partenza alle 16:20 dal piazzale antistante l'Istituto Torno di Castano Primo. Questa iniziativa mira a migliorare il servizio di trasporto pubblico, venendo incontro alle esigenze di studenti e pendolari delle località servite. La corsa seguirà un percorso che collega diverse cittadine della zona. Partenza: Istituto Torno di Castano Primo / Destinazioni principali: Arconate, Busto Garolfo, Casorezzo e Furato di Inveruno. Questa nuova aggiunta è stata progettata per garantire una maggiore comodità e una copertura più ampia del territorio, offrendo soluzioni di trasporto adeguate alle necessità degli utenti. Un altro elemento chiave di questa iniziativa riguarda le coincidenze previste nelle fermate di Busto Garolfo. Qui gli utenti potranno proseguire il viaggio verso altre località come Ossona, Arluno e Pregnana.

