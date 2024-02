La qualità dell'aria a Vanzaghello

Continua il monitoraggio della qualità dell’aria a Vanzaghello. Ecco, allora, i dati suddivisi per contesto italiano, nord Italia e regionale.

Continua il monitoraggio della qualità dell’aria a Vanzaghello. Nello specifico, allora, per quanto riguarda l'ultimo semestre e l'analisi riferita al contesto italiano, il Comune del Castanese ha totalizzato 147 giorni di buona qualità, posizionandosi così al 21° posto tra tutte le realtà italiane monitorate da Wiseair (80), con il 60% dei giorni migliori della media del cluster. Ancora, per ciò che concerne l'area del nord Italia, Vanzaghello ha totalizzato 147 giorni di buona qualità, facendolo arrivare all'8° posto tra tutti i Comuni del Nord monitorati da Wiseair (40), con il 66% dei giorni migliori della media del cluster. Infine, per il contesto regionale, sempre 147 sono stati i giorni di buona qualità dell'aria, con un terzo posto tra tutti i Comuni della Lombardia monitorati da Wiseair (25), 68% dei giorni migliori della media del cluster.

