Al via il 52° Pellegrinaggio a Collevalenza, il santuario dell'amore misericordioso, in memoria di Giuseppe Genoni, che si terrà straordinariamente nei giorni 24, 25 e 26 maggio.

Ancora per questo nuovo viaggio, i pellegrini avranno l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva che unisce la fede, la socialità e la scoperta dei territori e luoghi della fede e della speranza, arricchita dalla condivisione di buon cibo, nuove amicizie e la possibilità di ritrovarsi tra i luoghi mistici e di culto di madre Speranza.

A tre anni dalla scomparsa dell'imprenditore del tessile Giuseppe Genoni, il pellegrinaggio continua la tradizione da lui iniziata oltre 50 anni fa. L’imprenditore sarà sempre ricordato per la sua operosità nel mondo del tessile in particolare della seta dove per molti anni ha posto il suo impegno nella conduzione generale della Multifibre Spa. Ideatore di diversi brevetti per le macchine tessili, Giuseppe ha preso parte in diverse attività di Confindustria Como.

Nel 2000 gli venne conferita la stella al merito del lavoro dalla Presidenza della Repubblica.

Indimenticabili i momenti e i viaggi vissuti in preghiera per Madre Speranza da Collevalenza verso il Santuario in cui Giuseppe ha sempre convogliato infaticabilmente fede ed impegno.

La solidarietà, la coesione e la fede hanno guidato decine e decine di pellegrini che, viaggio dopo viaggio, hanno saputo ritrovarsi amichevolmente, pregare insieme e condividere momenti di crescita spirituale.

Il pellegrinaggio non si limiterà a Collevalenza, ma includerà anche la visita ai luoghi di Santa Rita da Cascia, offrendo un'esperienza unica in una stagione che vede il germogliare di fiori e piante.

